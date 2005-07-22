Степанюк Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанюк Анатолий Дмитриевич

Степанюк Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2005

Пол

Мужской

Отец

74 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2005

Отец: Степанюк Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close