Щукина Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.10.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1835 ст.
Отец: Щукин Семен Афанасьевич
Мать: Щукина Мария Даниловна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1249, стр. 93 В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (2 лет), что также дает 1835 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО)... Показать все
Смерть
Неизвестно