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Ивахненко Алина Сергеевна
Ивахненко Алина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2008
Пол
Женский
Отец
Ивахненко Сергей Иванович
1985 г.р.
Мать
Ивахненко (Сергеевна) Алёна Генадьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2008
Отец:
Ивахненко Сергей Иванович
Мать:
Ивахненко Алёна Генадьевна
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