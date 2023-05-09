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Узольник Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Узольник Казимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Узольник Даниил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Узольник Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Узольник Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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