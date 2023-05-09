Узольник Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Узольник Казимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно