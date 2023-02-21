Трегубова (Олешина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Олешина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Трегубов Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Трегубов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Долгушина Анна Алексеева

Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Трегубов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Смерть
Неизвестно
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