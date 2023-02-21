Трегубова (Олешина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Долгушина Анна Алексеева
Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно