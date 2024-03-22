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Пугачева Наталья Васильева

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Иван Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Никита Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1877

Сын: Дмитрий Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.12.1880

Дочь: Варвара Зиновьева

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Пугачев Ефимий Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1885

Дочь: Волхонская Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1886

Сын: Пугачев Андрей Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Евдокия Зиновьева

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1982

Сын: Пугачев Павел Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Иоанн Зиновьев

Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Зиновий Николаев

Смерть
Неизвестно
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