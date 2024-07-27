Ломовцев Семен Адрианов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ломовцев Андреян Иванов
Бракосочетание
28.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.
Дочь: Ломовцева Марфа Семенова
Мать ребёнка: Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.
Мать ребёнка: Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова
Бракосочетание
13.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Ломовцева (Петрова) Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно