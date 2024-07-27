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Ломовцев Семен Адрианов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ломовцев Андреян Иванов

Мать: Ломовцева Пелагея Петрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1876 ст.

Жена: Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.

Дочь: Ломовцева Марфа Семенова

Мать ребёнка: Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.

Сын: Ломовцев Адриан Семенов

Мать ребёнка: Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Жена: Ломовцева (Петрова) Татьяна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.

Сын: Ломовцев Петр Семенов

Мать ребёнка: Ломовцева (Петрова) Татьяна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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