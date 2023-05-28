Колодкин Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1920
Дата смерти30.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1920
Отец: Колодкин Василий Афанасьевич
Мать: Ефросинья?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
29.08.1946
Дочь: Колодкина Нинель Евгеньевна
Мать ребёнка: Лушникова Елизавета Сергеевна
Смерть
30.11.1986
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область