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Колодкин Евгений Васильевич

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Место рождения

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

18.05.1920

Дата смерти

30.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1920

Отец: Колодкин Василий Афанасьевич

Мать: Ефросинья?

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
1945

Жена: Лушникова Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
29.08.1946

Дочь: Колодкина Нинель Евгеньевна

Мать ребёнка: Лушникова Елизавета Сергеевна

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
30.11.1986
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

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