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Кокарев Владимир Васильевич
Кокарев Владимир Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1948
Пол
Мужской
Отец
Кокарев Василий Сергеевич
1929 г.р.
Мать
Кокарева Лидия Владимировна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948
Отец:
Кокарев Василий Сергеевич
Мать:
Кокарева Лидия Владимировна
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