Ермолина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ермолин Филипп Иоакимович
Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ермолина Акилина Иоакимовна
Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ермолин Артемий Иоакимович
Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ермолина Федосья Иоакимовна
Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич
Смерть
Неизвестно