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Ермолина Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Ермолин Иоаким Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ермолин Филипп Иоакимович

Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ермолина Акилина Иоакимовна

Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ермолин Артемий Иоакимович

Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ермолина Федосья Иоакимовна

Отец ребёнка: Ермолин Иоаким Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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