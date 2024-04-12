Назимутдинов Камиль Миназович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимутдинов Камиль Миназович

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Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Мать: Мугульсум Хаметгареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 26.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2002
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