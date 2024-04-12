Назимутдинов Камиль Миназович
Место рождения
Дата рождения01.01.1940
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Рождение ребёнка
Около 26.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2002