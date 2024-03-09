Шебанов Стефан Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гридчина Анна Терентьева
Рождение ребёнка
20.11.1929
Дочь: Григорьева (Шабанова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Макарова (Шабанова) Тамара Степановна
Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева
Смерть
Неизвестно