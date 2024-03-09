Шебанов Стефан Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебанов Стефан Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гридчина Анна Терентьева

Рождение ребёнка
20.11.1929

Дочь: Григорьева (Шабанова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шабанов Павел Степанович

Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Макарова (Шабанова) Тамара Степановна

Мать ребёнка: Гридчина Анна Терентьева

Смерть
Неизвестно

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