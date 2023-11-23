Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Смерть
1795