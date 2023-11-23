Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Смерть
1795

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