Марков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1956

Дата смерти

17.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
17.01.2006

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