Марков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1956
Дата смерти17.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
17.01.2006