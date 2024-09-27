Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Титович

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Лукерья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Титович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Титович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Титович

Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Титович

Смерть
Неизвестно

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