Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Титович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Лукерья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Титович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Титович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Титович
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Титович
Смерть
Неизвестно