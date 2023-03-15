Халевина (Копысова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халевин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халевин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край