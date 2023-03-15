Халевина (Копысова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина (Копысова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халевин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халевин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Дмитрий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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