Мясников Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

из Нестеровой , МК по Чингису
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова -- Агати

Рождение ребёнка
10.11.1830

Сын: Мясников Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Мясникова -- Агати

из Нестеровой
Смерть
Неизвестно

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