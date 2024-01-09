Мясников Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
из Нестеровой , МК по Чингису
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова -- Агати
Рождение ребёнка
10.11.1830
Сын: Мясников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Мясникова -- Агати
из Нестеровой
Смерть
Неизвестно