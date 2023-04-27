Титенок Василий Кондратович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титенок Василий Кондратович

Автор
НТ
Титенок Н.

мужской, родился 1926, Россия

умер 21.10.2005, Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия

Военная награда
Неизвестно

Орден Отечественной войны II степени

Военная награда
Неизвестно

Медаль "За боевые заслуги"

Военная награда
09.05.1945

За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Рождение ребёнка
21.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
27.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Брянская область, с. Запольские Халеевичи

Рождение ребёнка
01.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Смерть
21.10.2005
Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область

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