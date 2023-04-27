Титенок Василий Кондратович
мужской, родился 1926, Россия
умер 21.10.2005, Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Военная награда
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Военная награда
09.05.1945
Рождение ребёнка
21.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Брянская область, с. Запольские Халеевичи
Рождение ребёнка
01.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2005