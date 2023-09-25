Зотин Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти14.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Зотин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1942
Сын: Зотин Владислав Максимович
Мать ребёнка: Зотина Зоя Ивановна
Килемары, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
14.11.1943
Ветхинь, Речицкий район, Гомельская область
Убит на войне. Первичное место захоронения Белорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Ветхинь, западная окраина.