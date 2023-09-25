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Зотин Максим Петрович

Место рождения

Пернянгаши, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.11.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зотин Пётр

Мать: не указана

Пернянгаши, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.05.1942

Сын: Зотин Владислав Максимович

Мать ребёнка: Зотина Зоя Ивановна

Килемары, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
14.11.1943
Ветхинь, Речицкий район, Гомельская область
Убит на войне. Первичное место захоронения Белорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Ветхинь, западная окраина.

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