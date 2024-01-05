Мараховская Кылина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мараховский Прохор Захарович
Отец ребёнка: Мараховский Захар
Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Мараховский Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюкова Антонина
Отец ребёнка: Мараховский Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Федора
Отец ребёнка: Мараховский Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мараховский Захар
Смерть
Неизвестно