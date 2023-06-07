Швецов Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1938
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна
Смерть
1978