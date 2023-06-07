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Швецов Александр Игнатьевич

Место рождения

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

27.11.1938

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
1978
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

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