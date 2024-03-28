(Иваненко) Карина
Место рожденияВолгоград
Дата рождения15.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1985
Отец: Иваненко Виталий
Мать: (Масленникова) Валентина
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между ?.09.2002 и ?.07.2007
Социальный педагог
Работа или профессия
Между ?.04.2007 и ?.12.2011
Наружная реклама
Образование
Между ?.09.2007 и ?.06.2008
Магистр социальной работы
Место жительства
С ?.01.2009 по ?.06.2011
Место жительства
Около 09.09.2012
п.Аэропорт
Место жительства
18.04.2016
Уехала одна
Место жительства
С 26.03.2020
Current address:1
Работа или профессия
С 12.05.2020
Социальный педагог | МОБУ СОШ 3