Савин Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1965

Отец: Савин Борис Семенович

Мать: Коханко Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голодова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1996

Дочь: Савина Алина Алексеевна

Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Савина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Савина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна

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