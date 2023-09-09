Савин Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1965
Отец: Савин Борис Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голодова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1996
Дочь: Савина Алина Алексеевна
Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Савина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Савина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Голодова Ирина Ивановна