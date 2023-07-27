Пугачёв Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959
Отец: Пугачёв Анатолий Васильевич
Мать: Пугачёва Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1981
Дочь: Пугачёва Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1984
Дочь: Пугачёва Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна