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Пугачёв Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

Ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959

Отец: Пугачёв Анатолий Васильевич

Мать: Пугачёва Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1981

Дочь: Пугачёва Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1984

Дочь: Пугачёва Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна

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