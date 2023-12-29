Селивонов Терентий Захариевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.12.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1862
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.
Сын: Селивонов Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Дочь: Кохан (Селивонова) Агрипина Терентьевна
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.
Сын: Селивонов Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
«Свидетельство на гербовой бумаге выдано 12\\II-1937 года №2501234».
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.
Сын: Селивонов Кирилл Терентьевич
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.
Дочь: Хорькова (Селивонова) Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.
Дочь: (Селивонова) Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Приходько (Селивонова) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Сын: Селивонов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна
Смерть
04.12.1902 ст.
Похороны
06.12.1902 ст.