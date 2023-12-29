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Селивонов Терентий Захариевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.12.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Селивонов Захарий Яковлевич

Мать: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1862

Жена: Селивонова Марианна Климентовна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.

Сын: Селивонов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Дочь: Кохан (Селивонова) Агрипина Терентьевна

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.

Сын: Селивонов Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство на гербовой бумаге выдано 12\\II-1937 года №2501234».
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.

Сын: Селивонов Кирилл Терентьевич

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.

Дочь: Хорькова (Селивонова) Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.

Дочь: (Селивонова) Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Приходько (Селивонова) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Сын: Селивонов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Селивонова Марианна Климентовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
04.12.1902 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Похороны
06.12.1902 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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