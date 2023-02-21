Резанов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
19.01.1920
Дочь: Резанова Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Резанова Таисия Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Место жительства
До 1920
Деревня Горелая Пятовской волости Тотемского уезда Вологодской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанова Таисия Петровна
Смерть
Неизвестно