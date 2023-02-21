Резанов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1920

Дочь: Резанова Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Резанова Таисия Петровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Место жительства
До 1920
Деревня Горелая Пятовской волости Тотемского уезда Вологодской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Таисия Петровна

Смерть
Неизвестно
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