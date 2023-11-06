Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бачурин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноябрина Ивановна
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович
Смерть
Неизвестно