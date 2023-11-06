Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бачурин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бачурин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бачурин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноябрина Ивановна

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Бачурин Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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