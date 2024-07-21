Федор (жена Акулина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор (жена Акулина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван (жена Лидия Исаева)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (муж Ушаков)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (муж Иван)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр (участник ВОВ)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай (участник ВОВ)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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