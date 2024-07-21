Федор (жена Акулина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (муж Ушаков)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (муж Иван)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр (участник ВОВ)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно