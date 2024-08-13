Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1879

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1879

Отец: Таравков Стефан Евдокимович

Мать: Таравкова (Митина) Параскева Берестнева Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.02.1879
Бракосочетание
05.11.1899

Муж: Корвяков Иван Устинович

Рождение ребёнка
04.01.1901

Сын: Корвяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Корвяков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Корвяков Петр Иванович

Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович

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