Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1879
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.02.1879
Бракосочетание
05.11.1899
Рождение ребёнка
04.01.1901
Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович
Рождение ребёнка
18.05.1903
Отец ребёнка: Корвяков Иван Устинович