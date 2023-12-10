Круглов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1915
Дата смерти15.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Гражданко (Круглова) Анжелика Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1939
Дочь: Егорова (Круглова) Диана Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна
Смерть
15.12.1985