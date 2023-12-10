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Круглов Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1915

Дата смерти

15.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915

Отец: Круглов Яков Михайлович

Мать: Круглова Антонина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Гражданко (Круглова) Анжелика Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1939

Дочь: Егорова (Круглова) Диана Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна

Смерть
15.12.1985

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