Ахтямова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1940

Дочь: Султанбекова Гульзихон Идрисовна

Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович

Рождение ребёнка
01.08.1944

Дочь: Исхакова Нуржон Идрисовна

Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Идрис Юнусович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисматулина Наиля Идрисовна

Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович

Смерть
Неизвестно
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