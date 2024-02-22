Ахтямова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1940
Дочь: Султанбекова Гульзихон Идрисовна
Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович
Рождение ребёнка
01.08.1944
Дочь: Исхакова Нуржон Идрисовна
Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисматулина Наиля Идрисовна
Отец ребёнка: Ахтямов Идрис Юнусович
Смерть
Неизвестно