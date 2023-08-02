Туганов (Туганова) Фердауз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туганов Иналук
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Иналук
Рождение ребёнка
1856
Сын: Туганов Адиль-Гирей
Отец ребёнка: Туганов Иналук
Рождение ребёнка
1866
Сын: Туганов Бек-Мурза
Отец ребёнка: Туганов Иналук
Рождение ребёнка
1871
Сын: Туганов Сафарбек
Отец ребёнка: Туганов Иналук
Рождение ребёнка
1873
Сын: Туганов Сосланбек
Отец ребёнка: Туганов Иналук