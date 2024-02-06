Юров Александр Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮров Александр Никанорович

Юров Александр Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1951

Дочь: Копылова -Юрова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Юрова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Николай Александрович

Мать ребёнка: Юрова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Юрова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Николай Александрович

Мать ребёнка: Юрова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Юрова Любовь

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close