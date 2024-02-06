Юров Александр Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1951
Дочь: Копылова -Юрова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Юрова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Николай Александрович
Мать ребёнка: Юрова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Юрова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Николай Александрович
Мать ребёнка: Юрова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Юрова Любовь
Смерть
Неизвестно