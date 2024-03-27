Сибгатуллин Исмагил
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
11.09.1956
Рождение ребёнка
29.01.1959
Рождение ребёнка
14.03.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно