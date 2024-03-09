Панкратова Таиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова Таиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Романова (Панкратова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Панкратов Василий Петрович

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