Довгард (Довгард) Маргарита Йехиельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1946
Дата смерти28.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946
Отец: Довгард Йехиель Хила
Мать: Изабелла
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсонович Роман
Рождение ребёнка
31.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсонович Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонович Роман
Образование
Неизвестно
киевский автодорожный институт
высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.2024
г. Москва
Причина смерти: Болезнь