Довгард (Довгард) Маргарита Йехиельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард (Довгард) Маргарита Йехиельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1946

Дата смерти

28.02.2024

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946

Отец: Довгард Йехиель Хила

Мать: Изабелла

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсонович Роман

Рождение ребёнка
31.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсонович Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонович Роман

Образование
Неизвестно
киевский автодорожный институт
высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.2024
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
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