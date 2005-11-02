Овсянников Борис Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Борис Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

мб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Овсянников Яков Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Овсянников Николай Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Михаил Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.11.2005
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