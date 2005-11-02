Овсянников Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти02.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец: Овсянников Яков Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Овсянников Николай Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Михаил Борисович
Смерть
02.11.2005