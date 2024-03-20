Захарова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Браковская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1952
Дочь: Браковская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1954
Дочь: Браковская Галина Ивановна
Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович