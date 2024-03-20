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Захарова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1927

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1927

Отец: Захаров Василий Иванович

Мать: Чекалкина Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браковский Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Браковская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1952

Дочь: Браковская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.1954

Дочь: Браковская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Браковский Иван Петрович

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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