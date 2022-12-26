Ясюкевич (Литвинова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясюкевич (Литвинова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: Литвинов Николай Анисимович

Мать: Литвинова (Плетнёва) Валентина Порфириевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
1980
ТГПУ, Физико-математический факультет Специальность: Математики, теории и методики обучения математике
Работа или профессия
С 1980
МОУ СОШ №22 (п. Светлый, Томская область) учитель математики
Рождение ребёнка
05.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

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