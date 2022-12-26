Ясюкевич (Литвинова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
1980
ТГПУ, Физико-математический факультет Специальность: Математики, теории и методики обучения математике
Работа или профессия
С 1980
МОУ СОШ №22 (п. Светлый, Томская область) учитель математики
Рождение ребёнка
05.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Томск, город Томск, Томская область