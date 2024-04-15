Плетнев Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
31.10.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Афанасьевич Иващенко
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно