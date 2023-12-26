Ильясова Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова Хусниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухаметов Ахмадий

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ахмадеева Миннисафа

Отец ребёнка: Ермухаметов Ахмадий

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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