Ильясова Хусниямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермухаметов Ахмадий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ахмадеева Миннисафа
Отец ребёнка: Ермухаметов Ахмадий
Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно