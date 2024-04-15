Нартов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нартова) Ксения Казьмина

Рождение ребёнка
17.11.1905

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: (Нартова) Ксения Казьмина

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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