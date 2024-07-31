Резанцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанцев Николай

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанцева Параскева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Резанцева) Александра

Мать ребёнка: Резанцева Параскева

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Резанцев Наум

Мать ребёнка: Резанцева Параскева

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Резанцева) Надежда

Мать ребёнка: Резанцева Параскева

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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