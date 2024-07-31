Резанцев Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанцева Параскева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Резанцева) Александра
Мать ребёнка: Резанцева Параскева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Резанцев Наум
Мать ребёнка: Резанцева Параскева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Резанцева) Надежда
Мать ребёнка: Резанцева Параскева
Смерть
Неизвестно