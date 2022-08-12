Обрезан Василий Гаврилович
Место рожденияСело Еланка, Усть-Тарский район, Новосибирская обл.
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти12.08.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939
Отец: Обрезан Гаврила Семенович
Мать: Обрезан (Горбань) Мария
Рождение ребёнка
01.12.1963
Дочь: Первых Елена Васильевна
Мать ребёнка: Обрезан (Теремязева) Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.1974
Сын: Обрезан Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Обрезан (Теремязева) Лидия Дмитриевна
Смерть
12.08.2022
Омск, город Омск, Омская область