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Обрезан Василий Гаврилович

Место рождения

Село Еланка, Усть-Тарский район, Новосибирская обл.

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

12.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: Обрезан Гаврила Семенович

Мать: Обрезан (Горбань) Мария

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Первых Елена Васильевна

Мать ребёнка: Обрезан (Теремязева) Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1974

Сын: Обрезан Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Обрезан (Теремязева) Лидия Дмитриевна

Смерть
12.08.2022
Омск, город Омск, Омская область

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