Зыков Егор Епифанович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Зыков Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Зыков Фёдор Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Зыков Ефрем Еговорич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно