Зыков Егор Епифанович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Егор Епифанович

Зыков Егор Епифанович

Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Зыков Епифан

Мать: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Трофим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Зыков Игнатий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зыков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зыков Ефрем Еговорич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.