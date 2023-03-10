Морозов Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозов Агафья Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Морозов Агафья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозов Агафья Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иван Иванов
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Яков Иванов
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Федот Иванов
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мавра Алексеева
Смерть
Неизвестно