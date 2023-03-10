Морозов Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Сергеев

Морозов Иван Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Морозов Агафья Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Морозов Агафья Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозов Агафья Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Иванов

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Яков Иванов

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Федот Иванов

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Прохор Иванов

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Морозова Мавра Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мавра Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close