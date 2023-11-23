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Ширяев Константин Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ширяев Петр Иоаннов

Мать: Ширяева Анна Ильина

Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева (Субботина) Клеопатра Иоаннова

Смерть
1909

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