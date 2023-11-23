Ширяев Константин Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ширяев Петр Иоаннов
Мать: Ширяева Анна Ильина
Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909