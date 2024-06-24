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Строкин Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1989

Отец: Строкин Александр Алексеевич

Мать: Строкина Ольга Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строкина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
25.03.2013

Сын: Строкин Егор Валерьевич

Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
23.08.2014

Сын: Строкин Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
21.06.2019

Дочь: Строкина Ева Валерьевна

Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна

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