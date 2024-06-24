Строкин Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2013
Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
23.08.2014
Сын: Строкин Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
21.06.2019
Дочь: Строкина Ева Валерьевна
Мать ребёнка: Строкина Елена Владимировна