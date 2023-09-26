Гриднев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1942
Дата смерти08.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942
Рождение ребёнка
01.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.1981