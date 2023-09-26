Гриднев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриднев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1942

Дата смерти

08.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942

Отец: не указан

Мать: Гриднева Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.1981
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