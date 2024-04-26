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Пленсковский Каллист Иванович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Посохово, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пленсковский Андрей Каллистович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1872
Шиляково, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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